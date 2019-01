New Articles

I ein kontroll utført av Statens vegvesen ved Kjøs bru tysdag måtte to førarar rydde i frontruta før vidare køyring. To førarar fekk advarsel og ein førar vart meld for brot på køyre- og kviletidsregelverket.

Ein spesialtransport var ikkje merka på rett måte og måtte setje på merking før vidare køyring. Ein førar fekk gebyr for manglande dokument, skriv Statens vegvesen i sin kontrollrapport. I alt 32 køyretøy vart kontrollerte.