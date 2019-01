Influensautbrot gir travel helseteneste

New Articles

Det årlege influensautbrotet fører til at svært mange blir sjuke, og at fleire tusen personar vert lagde inn på sjukehus.

Dette krev mykje ressursar frå helsetenesta, går det fram av ei ny gransking. Forskarar ved Folkehelseinstituttethar gått igjennom influensautbrot i ein niårsperiode. Dei har undersøkt talet på konsultasjonar hos fastlege og legevakt, talet på sjukehusinnleggingar og talet på dødsfall på sjukehus.

– Tala viser at det årlege influensautbrotet er ei stor belastning for helsetenesta, seier overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet til fhi.no. I granskinga kjem det fram at om lag 2 prosent av befolkninga blir årleg diagnostisert med influensa hos fastlege eller på sjukehus.

Fastlegane utfører over 120.000 konsultasjonar som gjeld influensa kvart år. Den største pasientgruppa er unge vaksne. Influensapasientar står for rundt 15.000 døgnopphald på sjukehus. Det er først og fremst dei yngre og dei eldre som har høgast risiko for å bli innlagde. Dødsfall skjer oftast hos eldre, men kvart år er det også nokre unge personar som døyr.

– Tala i granskinga stadfestar at influensa er ein infeksjon som må takast på alvor, meiner Hauge.

