I ein kontroll ved Kjøs bru torsdag fekk ein sjåfør 1.500 kroner i gebyr for å køyre med to utslitne dekk. Tre køyretøy fekk bruksforbod, dette gjekk på utslitne dekk og sikring av last.

Ein sjåfør vart meld for brot på køyre- og kviletidsregelverket. Ein sjåfør fekk advarsel for brot på same regelverk, skriv Statens vegvesen i sin kontrollrapport. I alt vart ti køyretøy kontrollerte.