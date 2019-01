New Articles

- Vi er godt nøgd med responsen med mykje folk, spesielt med tanke på at stortrekket ikkje opnar før komande torsdag, seier dagleg leiar Runar Kleppe til Fjordingen.

Det er store mengder snø også på Utviksfjellet, men ved skisenteret venter ein på at vinden skal stå i riktig retning slik at snøen legg seg på toppen, snaue 1000 meter over havet.

- Vi har ambisjonar om ein god sesong og at snøen ligg til påske, seier Kleppe.

Meir om sesongopninga ved Breimsbygda skisenter i tysdagsavisa