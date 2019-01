Hornindal brannvesen vert kalla ut frå to fylke

New Articles

Frå om med i i kveld, onsdag 23. januar, vil 110-sentralen i Møre og Romsdal kunne utalarmere Hornindal brannvern direkte, utan å gå via Florø. Det går fram av informasjon sendt frå brannsjef Roy Inge Heltne i Volda.

Florø vil framleis ha utalarmeringa for hendingar som vert meldt dit. Ein konsekvens av utalarmering frå sentralane både i Florø og Ålesund, er at Hornindal brannvern frå no vert automatisk valt som næraste resurs også til hendingar i Møre og Romsdal når den stasjonen ligg nærast ulykka.

- Denne løysinga gjer at ein vil spare verdfull tid på utalarmering og sikre at innbyggjarane vil få hjelp frå næraste brannresurs, uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og uavhengig av kva for ein 110 sentral meldinga kjem inn til, seier Heltne i informasjon til Hornindal brannvern.

Brannsjef Ståle Hatlelid i Hornindal har tidlegare meldt inn ønske om slik utalarmering, samtidig som Hornindal seier at dei også etter samanslåinga med Volda vil rykke ut til hendingar i nabokommunane Stryn og Eid når Hornindal er næraste ressurs.