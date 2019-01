Ut og telje fuglar i hagen!

New Articles

Denne helga «Hagefugltellingen 2019» gjennomført i heile Norden. Det er Norsk Ornitologisk Forening (NOF) som er ansvarleg for teljinga her til lands. Alle kan delta i denne teljinga, som er eit fint høve for store og små til å gjere ein aktivitet saman.

Kva skal teljast?

Hagefugltellingen føregår ved at ein noterer alle fuglar som vert sett på fuglebrettet og rundt fôringsplassen på éin dag. Det skal noterast den høgaste mengda ein ser på éin gong av kvar fugleart. Ser ein fuglar som flyr over nærområdet, evt. andre observasjonar gjort under teljinga kan det òg noterast. Det same gjeld dei pattedyr som måtte dukke opp, t.d. ekorn og rådyr. Teljinga av fuglane skal leggjast inn på Fuglvennen.no. Oversyn over mengd hagar, arter og individ som vert registrert vert oppdatert med ein gong nokon har lagt inn observasjonane sine.

Folk som er bortreist den aktuelle helga, og dei skulane og barnehagar som deltek, har høve til å leggje inn observasjonane sine ein gong i tida mellom 19. januar til og med 3. februar.

Ventar stor deltaking

Det er 12. gongen NOF arrangerer Hagefugltellingen.

- Vi håpar som vanleg på stor deltaking. Vi forventar rapportar frå ca. 9 000 foringsplassar som vil involvere rundt 18.000 personar i alle aldrar. Vi satsar på å registrere fleire fuglar enn i fjor, då resultatet vart nesten 485.000 fuglar, skriv Norsk Ornitologisk Forening på nettsida si.

- Målet med Hagefugltellingen er å skape blest om fuglar og natur med fugleforing som ein spennande og underhaldande aktivitet. Volumet på innrapporteringar no så stor og vi har halde på så mange år at vi kan danna oss eit bilete av bestandutviklinga for våre vanlegaste vinterfuglarter.

Spørsmålet om kvar det har blitt av småfuglane dukkar opp kvar haust og vinter frå ivrige fuglfolk rundt om i landet, men i år har det vore sjeldan mange slike førespurnader, opplyser NOF.

- Dette kan det vere vanskeleg å svara på, men det er som regel værmessig betinga. Er det lite snø i skog og mark så finn fuglane nok mat i skogen der dei trass alt trivst best. Kjem det mykje snø og kuldeperiodar såg trekkjer dei inn til husa der dei håpar å finne mat.

Sensasjon i fjor

Kjøtmeisa har vore på topp både i mengd og utbreiing i alle dei 10 første åra med hagefuglteljing. Men i fjor vart det ein liten sensasjon: Det kom ein stor invasjon frå aust av gråsisik og vart talt opp i ei mengd på nesten 66.000. Dermed vart kjøtmeisa vippa ned på andreplass med sine 64.400.

- Dette vil nesten garantert ikkje skje i år, då invasjon av gråsisik ofte skjer med nokre års mellomrom. Men vi kan få andre streifande arter i store mengder, t.d. dompap, som er ein fugl alle ønskjer skal dukke opp på vinterforinga, skriv NOF.

Regionale skilnadar

På landsbasis er det alltid kjøtmeis, blåmeis og skjor i nemnde rekkjefølgje som er fugleartene med størst utbreiing. Kjøtmeisa dukkar opp på ca. 95 % av alle foringsplassar og er den vanlegaste vinterfuglen vår.

Ser ein på den fylkesvise fordeling frå i fjor er mange interessante skilnader. Til dømes hadde Rogaland svarttrost og raudstrupe tilstades på høvesvis 86 % og 77 % av alle foringsplasser, medan i Hedmark, med sitt kalde og snørike innlandsklima, var tala 6 % svarttrost og 1 % raudstrupe. Dette viser tydeleg at det ofte milde og snøfattige vestlandklimaet gjev større mangfald enn snørike og kalde innlandsområde. Artsrikdommen avtek òg betydeleg frå sør mot nord. Færrast artar ved foringsplassene er det i Finnmark, men det fylket kan på si side skryte av å vere det einaste som har den sjeldne lappmeisa.

Trendar og klimaendringar

Ser ein på resultata over dei 12 åra teljinga har føregått ser ein at den vanlegaste vinterfuglen vår, kjøtmeisa har klar tilbakegang. Ho er enno så vanleg at folk ikkje tenkjer noko vidare over dette, men tala viser at gjennomsnittleg mengd kjøtmeis ved foringsplassene har gått gradvis nedover frå 11 til 7. Det vert spennande å sjå om denne trenden held òg fram i år, skriv NOF.

Gulsporv er ei anna art som har hatt markert nedgang frå 20 individ per foringsplass i 2012 til 9 i fjor. Ei halvering på seks år er dramatisk. Dei vermessige tilhøva som lite snø er ein faktorar vi må ta omsyn til, men arta vil følgjast nøye dei kommande åra, skriv NOF.

Klimaet har gjennom ei årrekkje gått i retning av mildare og meir snøfattige vintrar her til lands. Naturen vert påverka av dette og blant enkelte fuglearter ser ein tydelege endringar i utbreiing, medan andre artar som normalt trekkjer ut av landet i aukande grad vel overvintring.

Går ein nokon tiår tilbake så var stillits og kjernebitar fuglar som hadde hovudutbreiinga si rundt Oslofjorden. Dei seinare år har begge desse artene dukka opp på nye stadar og brer seg ut over landet både i vestleg og nordleg retning. Spettmeis og pilfink er andre arter som har vist stor framgang.

Svarttrost, rødstrupe, gjerdesmett og munk er arter der størstedelen av bestanden trekkjer ut av landet på hausten, men stadig fleire prøver no å overvintra. Dei overvintrande fuglane vil ha ein fordel på våren med å okkupera dei beste hekkeplassane før deira artsfrender dukkar opp, men vert dei overraska av stort snøfall og kulde kan ein overvintring få katastrofale følgjer.