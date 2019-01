New Articles

Tarjei Bø har bestemt seg for å stå over verdscuprenna i Canada og USA som startar neste veke.

- For å vere best muleg rusta til VM i Östersund har eg bestemt meg for å stå over renna i Canada og USA, skriv Bø på si eiga Facebookside måndag.

VM går av stabelen i mars.

Johannes Thingnes Bø, som leiar verdcupen i samandraget, stiller derimot i renna i Canada og USA.