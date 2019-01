Vil flytte sauehaldet til Vestlandet

New Articles

Stein Johan Warland i Naturvernforbundet i Rogaland føreslår å flytte sauehaldet til Vestlandet for å gi rom til ulven i aust.

I eit innlegg på NRK Ytring diskuterer Warland moglege tiltak for at både sauen og ulven skal kunne leve i norsk natur utan at det skal føre til auka kostnader for bøndene. I innlegget argumenterer han for at det ikkje blir lønnsamt å tilsette gjetarar eller setje opp straumgjerde, og at gamle sauerasar også vil vere i fare.

– Det einaste alternativet som gjer det mogleg å ha ein livskraftig ulvebestand utan å redusere talet på sau, er å ha sauane på ein stad og ulvane på ein annan, konkluderer han.

Ettersom ulvesona strekk seg austover inn i Sverige, meiner Warland det er naturleg at ulven får førsterett til naturen på Austlandet, medan sauehaldet heller burde leggjast på Vestlandet.

Han trekkjer fram fleire fordelar ved å flytte sauehaldet vestover, mellom anna at beitesesongen er lengre og at sauen kan bidra til å ta vare på kulturlandskapa.

(©NPK)