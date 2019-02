Framleis nedgang i mjølkekonsumet i Norge

New Articles

I fjor konsumerte kvar nordmann i overkant av 82 liter norsk mjølk. Totalt konsumerte vi likevel heile 5,6 millionar liter mindre mjølk i 2018 enn året før. Totalt sett konsumerte nordmenn i overkant av 435 millionar liter mjølk i 2018, mot 441 millionar liter i 2017.

Men sjølv om mjølkekonsumet framleis går nedover, ser Opplysningskontoret for Meieriprodukt positivt på fjoråret:

– For folk flest er norsk mjølk og meieriprodukt framleis ein essensiell del av kosthaldet. Dette er godt nytt for folkehelsa, meiner direktør Ida Berg Hauger. Ho viser til ei undersøking som Norstat har gjennomført på oppdrag frå Opplysningskontoret for Meieriprodukt, der ni av ti svarar at dei stort sett alltid pleier å ha meieriprodukt i kjøleskapet.

Tala viser at lettmjølk framleis er mest populært, følgt av smaksett mjølk og skumma mjølk.

(©NPK)