Eit polskregistrert vogntog køyrde av rv 15 aust for Grotli og velta over på sida fredag ettermiddag. Mannskap på staden opplyser til Fjordingen at sjåføren kom uskadd frå velten. Han skal ha fortald at han kom ut i brøytekanten. Deretter kom hjula utfor vegkanten slik at vogntoget køyrde utfor og velta.