Stor skredfare - fare for store skred

New Articles

NVE varslar om stor snøskredfare (faregrad 4) både i indre Fjordane og på Sunnmøre. Varselet gjeld torsdag denne veka, medan det er faregrad 3 onsdag.

På varsom.no er det lagt ut følgjande skredfarevurdering:

Ein fortsatt mild vêrtype og ein del snø og regn, gjer at skredfaren flyttar seg ytterlegare oppover i fjellet. Smeltefronten trengjer lenger ned mot svake lag av både kantkorn og nedsnødd overflaterim. Regnet og den kraftige vinden gjer at snøen smeltar raskare. Det finst fleire skredproblem som kan gi store skred. Våte flakskred under mildvêrsgrensa blir truleg viktigaste skredproblem. Farenivået stig forbigåande til 4-stor inntil temperaturauken stagnerer eller går ned.