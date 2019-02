Inne i varmen igjen

New Articles

Anders Fannemel er teken ut til å hoppe i tyske Willingen. Honndølen stod over verdscuprenna i Lahti sist helg for å prioritere trening.

Etter ein serie med svake resultat vart det bestemt at Fannemel skulle prioritere å trene på heimebane framfor å delta i Finland. Landslagsleiinga skal vere fornøgd med det han har fått utretta på trening.

Positiv utvikling

- Meldingane er at det er positiv utvikling, seier sportssjef Clas Brede Bråthen i ein kommentar til Fjordingen.

Det norske laget må klare seg utan både Daniel Andre Tande og Andreas Stjernen, som begge står over konkurransane i Willingen etter fall i Lahti. Det betyr at mulegheitene aukar for at Fannemel blir å sjå i lagkonkurransen fredag.

- Treningshoppa i Willingen vil danne grunnlaget for uttaket til lagkonkurransen, seier Bråthen.

VM-uttak

Kven som får vere med på det norske VM-laget i hopp blir offentleggjort måndag.