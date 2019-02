Tredjeplass til Maren

New Articles

Maren Hjelmeset Kirkeeide frå Markane IL gjekk eit kjempeløp og vart nummer tre på normaldistansen (klasse J16) under hovudlandsrennet i skiskyting på Oppdal fredag.

Med to bom (30 sekund tillegg pr/bom) var 16-åringen 43,2 sekund bak vinnaren Herborg Idland frå Figgjo som skaut feilfritt. Synne Mæland Herheim frå Geilo (to bom) vart nummer to, 19 sekund føre Hjelmeset Kirkeeide.

Hedda Garlid Hilde, Markane IL, imponerte stort med feilfri skyting og vart nummer 14. Emilie Flo Stavik, Markane IL, gjekk inn til 23. plass etter fem bomskot. Også desse jentene deltok i klasse J16, som hadde over 60 deltakarar.

I klasse J15 gjekk Ann Kristin Aaland, Hardbagg IL, inn til 10. plass etter tre bom.

Kasper Mundal, Stårheim IL (klasse G16), vart også nummer tre på normaldistansen. Mundal skaut ein bom. Magnus Skeide Bakke, Eid IL, vart nummer åtte (tre bom), medan Tord Sølvberg, Hardbagg IL, vart nummer 15 (ein bom). I denne klassen deltok det 103 utøvarar.

Hovudlandsrennet i skiskyting er rekna som NM for 15- og 16-åringane.

Laurdag er det sprint, søndag stafettar.