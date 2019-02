«Masse vondt og sinnsjukt heldig»

New Articles

Eg var så uheldig at eg datt og braut ein arm for 3 veker sidan. Hadde broddar på, men den eine hekta seg i nederste trappetrinn - og der låg eg - med 3 «frakturer» i venstre overarm.

No sit eg her: utan gips, berre med eit tynt band til fatle, «konservativ behandling med påfølgande fysioterapi», skreiv ho Sigrid Danbolt Svalastog frå Telemark som behandla meg på Legevakten i Bergen etter at ho lurte på «hått» eg hadde gjort meg! Eg fekk sterke smertestillande tablettar, men har hatt «masse» vondt.