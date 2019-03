Departementet rår frå nye grensejusteringar

New Articles

Skal kommune- og regionreforma bli gjennomført på ein god måte, bør kommunane og fylkeskommunane ikkje vedta fleire grensejusteringar enn det som alt er gjort før reforma tek til å gjelde, meiner Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det kjem fram i eit brev departementet nyleg har sendt til fylkesmennene om saka.

I brevet peikar departementet på at det alt er gjort omfattande grensejustering som tek til å gjelda frå 1. januar 2020. For å sikre ei vellukka gjennomføring av kommune- og regionreformene er det nødvendig at det ikkje blir gjort ytterlegare vedtak om grensejusteringar frå denne datoen, skriv departementet.

I samband med kommunereforma og regionreforma vedtok Stortinget i 2017 å slå saman 43 kommunar og 6 fylkeskommunar frå 1. januar neste år. Seinare har Kommunal- og moderniseringsdepartementet og enkelte fylkesmenn i tillegg vedteke seksten justeringar av kommunegrenser som også tek til å gjelde frå årsskiftet. Kor lenge det skal vere mellom eit vedtak om grenseendring og at vedtaket blir sett ut i livet, seier lova ifølgje departementet ingenting om.

Men i rundskrivet til Inndelingslova heiter det at «Eit vedtak om grenseendring som gjeld fleire enn eit fåtal personar, bør ikkje setjast i verk før andre årsskifte etter at vedtaket er fatta». For å sikre gode og forsvarlege prosessar, meiner departementet det bør gå to årsskifte mellom vedtak og iverksetjing av grenseendringar.

Samtidig gjer departementet det klart at fylkesmennene kan gjere vedtak i mindre saker om grensejustering der kommunane er samde om dette. Departementet skriv også at grenseendringar som berre vedkjem nokre få personar kan setjast i verk raskare enn store grenseendringar.

Når departementet åtvarar mot å setje i verk fleire grenseendringar frå 1. januar 2020, heng det også saman med at det er mykje informasjon som på plass i ulike nasjonale register. Denne informasjonen må ifølgje Kartverket vere klar i god tid før årsskiftet.

