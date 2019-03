Planlegging av humpeveg held fram

New Articles

(Sunnmørsposten) Dermed tek politikarane ikkje omsyn til dei uventa høge kalkylane for reguleringsarbeidet som kom fram i saksdokumenta til samferdselsutvalet. Nye kalkylar syner at det vil koste 9,6 millionar kroner å regulere den 13 kilometer lange strekninga. Tidlegare har det vore sagt at det vil koste 2,5 millionar kroner, og kommunane Hornindal og Stranda har gått saman om eit spleiselag for dette. Dette har skapt stor bekymring for at reguleringsarbeidet ikkje held fram.

Og mange har reagert på den kraftige prisauken.

Gledeleg

- Dette er veldig gledeleg, men eit skår i gleda er framdrifta. Arbeidet kan bli skyve ut til 2020, seier ordførar Jan Ove Tryggestad i Stranda til Sunnmørsposten. Han sat saman med dagleg leiar for «Gode Vegar», Svein Sunde og Ivar Jan Kristen Langlo frå Stranda. Svein Sunde er optimistisk. Planarbeidet kan starte snarast med dei midla som allereie er inne i prosjektet frå dei to kommunane. I tillegg har ein stor grunn til å tru at det følgjer statlege midlar med når Hornindal blir ein del av Møre og Romsdal.

Når det gjeld eventuelle meirkostnadar vil Møre og Romsdal fylkeskommune ha stor kapasitet til utgreiing når fylket frå 2020 mest truleg får overført 124 stillingar frå Statens Vegvesen. Dei følgjer med når vegvesenet blir omorganisert.

Detaljregulering

I møtet i samferdselsutvalet orienterte prosjektleiar Anni Pederesen politikarane om korleis dei auka kostnadene har oppstått. Vegvesenet har tatt utgangspunkt i ei detaljregulering av den aktuelle strekninga med ein kostnadssprekk på + - ti prosent i. Det er mykje myr i området og det må gjerast geo-tekniske undersøkingar. I tillegg bygde dei på erfaringar frå anna reguleringsarbeid. Politikarane i samferdselsutvalet undra seg over at det skulle koste så mykje å regulere ein flat veg som dette er.

Rekning til nabo i sør

-Det er sjokkerande at eit slikt reguleringsarbeid har vekse slik, sa Charles Tøsse (H), utan at han kunne overprøve tala. Både han og fleire meinte at det måtte gå an å få ned kostnadene, mellom anna ved ikkje å gå så detaljert til verks. Ein kostnadssprekk på +-25 prosent meinte han var nok, og fekk støtte frå fleire på det.

Knut Støbakk (KrF) meinte at ein burde ha sendt heile rekninga på ti mill. kroner til Sogn og Fjordane fylkeskommune som ikkje tidlegare har gjort jobben sin.

