Vegvesenet tok skilta

Statens vegvesen hadde kontroll ved Kjøs bru tysdag.

Tre førarar fekk åtvaring for brot på køyre- og kviletids regelverket, to førarar måtte rydde i frontruta før vidare køyring, og ein førar mangla kjetting og fekk gebyr for dette.

Vidare hadde ein førar fire dekk som ikkje tilfredstilte kravet til vinterdekk då dekka ikkje var "M+s merka". Føraren vart gebyrlagd for dette. Ein førar mangla vognkort, og det vart utferdiga ein mangellapp for tekniske manglar.

Eitt køyretøy vart avskilta då det var ikkje utført periodisk kontroll på køyretøyet.