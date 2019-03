Stryn sitt gutelag vann igjen

New Articles

Stryn fotball sitt gutar 16-lag vann heile 5–0 i ein kvalifiseringskamp i cupen borte mot Sogndal tysdag kveld.

Trym Vatn Øvreberg (straffe), Trym Hogrenning og John-Erlend Bø (3) scora for Stryn. Kampen gjekk på Fosshaugane Campus.

Stryn, Sogndal og Førde spelar enkel serie om kven som får representere Sogn og Fjordane i NM Telenor Cup. Sidan Førde også har vunne over sogndølene blir laurdagens kamp mellom Stryn og Førde på Stryn stadion avgjerande for kven av dei to som får representere fylket i cupen.