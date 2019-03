Skuleelevar streika for klima og miljø

New Articles

Fredag vart både biliistar og gåande i sentrum både i Stryn og på Grodås møtt av elevar som bokstaveleg talt slo eit slag for betre miljø og klima. Utstyrt med sjølvlaga plakatar og argumentasjonen klar, gjekk elevar frå barneskule, ungdomsskule og vidaregåande i gatene i Stryn for å vise at dei engasjerer seg. Og ikkje minst for å oppmode andre om å engasjere seg.

Det er ungdomen som overtek kloden, noko vi kunne lese på fleire av plakatane.

«Det er betre at vi gjer litt enn ingenting», var argument som fleire framheva då den eine gruppa av unge etter den andre besøkte Fjordingen for å få blest om miljøkampen fredag. Mange tok også til orde for hyppige aksjonar med å plukke søppel, og oppmodar alle om å tenkje seg om før ein kastar ting i naturen. Ungdom er også opptekne av gjenbruk.

6. klasse i Hornindal ville også vere med i kampen for eit betre miljø og ei trygg framtid for oss sjølve og dei som kjem etter oss! Med heimelaga plakatar og plastikkposar for søppelplukking marsjerte dei mot Grodås sentrum og kommunehuset Smia.

- Rådmann og ordførar lytta til slagorda våre og vi fekk tommel opp for at vi bryr oss. Vi var også innom butikkane med flygeblad om kva ein bør tenkje på når ein handlar. Før vi avslutta stoppa vi trafikken på E 39 ved å vandre fram og tilbake med plakatane våre og bodskapen om at vi må redde miljøet. Dei fleste smilte og støtta oss, fortel elevane til Fjordingen.