Dobbelt Bø-triumf i Holmenkollen

Det var svært skiftande vind og høge temperaturar då verdas beste skiskyttarar la ut på jaktstart i Holmenkollen i ettermiddag.

Johannes Thingnes Bø, som vann gårsdagens sprint, gjekk ut i tet i høg fart, og skaut raskt og stødig dei fire første skota på første liggande. Vinden endra seg i løpet av skyteserien, så det var heilt rett å stoppe opp, konstaterte NRK sin skyteekspert Ola Lunde.

Også Tarjei Bø skaut fullt på første skyting. Han gjekk dermed ut på 4. plass, og hadde gått seg opp ein plass sidan start.

Andre liggande gjekk ikkje like strykande. Her vart det to strafferunder på Johannes, som måtte inn og skru etter at den kraftige vinden hadde skifta undervegs i serien. Tarjei kom inn samstundes med Benedict Doll og Lukas Hofer. Her vart det fullt hus på Tarjei, som kunne gå ut 16 sekund bak broren, med Hofer rett i rygg på 3. plass.

Spenninga var stor inn til ståande skyting, etter at Ola Lunde hadde rapportert om ruskete innskyting på ståande. Han hadde auka litt til dei som jakta bak, og leia med knappe 20 sekund inn til skyting. Men bøaren gjorde bekymringane til skamme, og fyrte av fem blinkar midt i.

Storebror følgde opp og skaut fem rett ned, og kunne gå ut 18 sekund bak Johannes. Dei andre som låg i toppen måtte ut i strafferunde, og dermed vart det eit gap på 43 sekund frå Johannes og ned til austerrikske Felix Leitner på 4. ogg 50 sekund til Vetle Sjåstad Christensen på 5.

TV-kommentatorane var ikkje mindre nervøse før siste skyting, i og med at korkje Johannes eller Tarjei er blant skiskyttarane med høgst treffprosent på ståande. Og vinden drog på, igjen vart det tøffe forhold. Johannes traff på første, bomma på andre, fekk kraftig vind og stoppa opp, kjempa ned dei siste blinkane og kasta seg ut i strafferunda.

Tarjei skaut raskt, men også han fekk ei runde. Dermed kunne Johannes gå åleine ut i tet, medan Tarie gjekk ut 17 sekund bak, med Leitner på 3. og Peiffer på 4., høvesvis sju og ni sekund bak Tarjei.

Både Johannes og Tarjei heldt god fart mot mål, og hadde ingen problem med å sikre 1. og 2. plassen. Ein strålande dag for familien Bø og dei frammøtte publikummarane i Holmenkollen. Mellom dei heile familien Bø og også ein del andre nordfjordingar, som kunne sjå Johannes Thingnes Bø gå over målstreken med flagget og setje ny rekord, den første til å vinne 15 verdscupsigrar i skiskyting i ein og same sesong.

- Vi tok dobbeltsiger. Det gjorde dagen endå betre! sa Johannes til NRK etter løpet.