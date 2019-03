Fonnsprenging var vellukka - vegen blir rydda

New Articles

Vind, snøkave, regn- og haglbyger har prega veret siste døgnet, og det er stor skredfare.

Dette har også gjort forholda på fjellovergangane vanskelege, opplyser Statens vegvesen.

Rv 15 Strynefjellet har vore stengd sidan laurdag. No melder Statens vegvesen at det har vore vellukka sprenging av fonn, og at fjellovergangen er opna etter rydding. For oppdatert informasjon, følg med her.

Du kan følgje med på oppdateringa av vegmeldingar for alle fjellovergangane i Sør-Norge på vegvesenet sine nettsider .

Bildet er frå Statens vegvesen sitt webkamera ved rasoverbygget i Grasdalen på rv 15. Du finn fleire webkamera på Fjordingen si nettside.