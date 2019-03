Framleis stengde fjellovergangar - sjå kvar du finn oppdatert informasjon

New Articles

Vind, snøkave, regn- og haglbyger har prega veret siste døgnet, og det er stor skredfare.

Dette har også gjort forholda på fjellovergangane vanskelege, opplyser Statens vegvesen.

Rv 15 Strynefjellet er i skrivande stund framleis stengd. I følgje Statens vegvesen sin trafikkinformasjon, sist oppdatert litt over klokka 02.00 i natt, er vegen stengd "inntil vidare". Følg med her for å få oppdatert informasjon.

Også vegen over Hardangervidda er stengd, medan det er kolonnekøyring over Haukelifjell. Det har det også vore på Hemsedalsfjellet, men der er det no styrt trafikkavvikling, det vil seie at alle bilar i køen får vere med på turen over fjellet. Hol-Aurland, som har vore stengd, vert opna for kolonnekøyring.

Du kan følgje med på oppdateringa av dei næraste fjellovergangane på Vegsentralen Vest på Twitter eller oppdateringa av vegmeldingar for alle fjellovergangane i Sør-Norge på vegvesenet sine nettsider .

Bildet er frå Statens vegvesen sitt webkamera ved rasoverbygget i Grasdalen på rv 15. Du finn fleire webkamera på Fjordingen si nettside.