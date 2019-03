Ruskevêr og stengde fjellovergangar

New Articles

Vind, snøkave, regn- og haglbyger har prega veret siste timane. Det har også gjort forholda på fjellovergangane vanskelege, opplyser Statens vegvesen.

Rv 15 Strynefjellet er i skrivande stund stengd på grunn av uver. I følgje Statens vegvesen sine nettsider vert det ny vurdering kl. 16.00.

Også Hardangervidda og Hol-Aurland er stengde, medan det er kolonnekøyring på Hemsedalsfjellet og varsel om at kolonnekøyring kan bli innført også på Filefjell. Du kan følgje med på oppdateringa av vegmeldingar for fjellovergangane i Sør-Norge her.

Bildet er frå Statens vegvesen sitt webkamera ved rasoverbygget i Grasdalen på rv 15. Du finn fleire webkamera på Fjordingen si nettside.