To Erdal på pallen

New Articles

Ole Martin Erdal, Førde vann normaldistansen i under NM i skifeltskyting i Hornindal laurdag. Faren Hermann kom på tredjeplass medan Per Johan Gjølga tok den andre pallplassen. Felles for alle tre er at dei har vunne Kongepokal tidlegare, men i år er det ikkje Kongepokal på programmet.

Ole Martin var vinnar også sist det var NM i Hornindal, og han har også vunne NM i rulleskiskyting.

Kristin Våga Fløttum frå Skaun vann dameklassen.

Skaun er neste års arrangør. Veret var betre enn det meldingane på yr.no kunne tyde på. Dei beste viste imponerande skyting i dei kraftige vindkasta , men det vart ikkje mykje nedbør. Tevlinga held fram i morgon med sprint.