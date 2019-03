Fantastiske musikalske vårsprell

New Articles

Musikalsk vårsprell med Stryn Musikklag og Follestaddal Hornmusikk vart akkurat den opplevinga som venta. Våryre musikarar frå to korps, stappfulle av energi og musikalsk intelligens, vart eit fenomenalt instrument for dirigentane Jon Are Steen og Tore Thon. Krydra med solistnummer og smektande tango vart det vanskeleg for publikum å innsjå at nytinga ikkje kunne halde fram langt ut i natta. Fekk du ikkje med deg dette, er turen til Ørsta komande helg absolutt verdt både køyretur og inngangsbillett.