Trafikkulukke på Risevegen i Stryn

Politiet fekk melding om ei trafikkulukke mellom ein varebil og ein tankbil på Risevegen i Stryn litt over kl. 16 i ettermiddag. Ulukka har skjedd nokre hundre meter forbi ungdomsskulen på rv 15 retning Strynefjellet.

Alle nødetatar er på staden. Ein person sat fastklemt i varebilen. Vedkomande er bevisst og skal vere frigjort og er henta av luftambulansen. Tilstanden er uviss.

Vegen er stengt i begge retningar, melder politiet på Twitter.

- Bilbergar er på plass, og vegen er framleis stengt, seier brannsjef i Stryn, John Jatgeir Vinsrygg. Han kunne kl. 17.15 ikkje seie noko om kor tid vegen ville opne att.

- Vogntoget inneheld kjemikaliar, men det er ingen lekkasje, seier Vinsrygg.

Politiet melde kl. 17.20 på Twitter at det no er manuell dirigering for personbilar. Vegen er framleis stengt for større køyretøy.