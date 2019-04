Hos Bent Høie for å snakke om Mork

New Articles

Ordførar Stig Olav Lødemel nytta måndagens møte med helseminister Bent Høie til å ta opp den usikre situasjonen for Mork rehabiliteringssenter i Volda. Etter at administrerande direktør i Helse Møre og Romdal først hadde lagt opp til at styret skulle vedta nedlegging førre veke, bad direktøren sjølv styret om å utsetje saka. Og slik vart det. I mellomtida hadde rundt 2.000 menneske gått i fakkeltog for Mork, og der ordførarar og andre kom med klare appellar for open mikrofon.

Ordførar i Hornindal Stig Olav Lødemel, ordførar i Skodje og Høgre sin fylkesleiar Dag Olav Tennfjord deltok saman med stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim på møtet Lødemel hadde avtalt med bent Høie. I ei felles pressemelding Møre og Romsdal Høgre har sendt ut måndag kveld, seier Lødemel at han gav statsråden tydeleg beskjed om at det spesialiserte rehabiliteringstilbodet som er på Mork er unikt og må videreførast.

- Å byggje ned og fragmentere kompetente tverrfaglege fagmiljø er direkte skadeleg og ikkje framtidsretta. Rehabiliteringstilbodet på Mork er viktig for den spesialiserte rehabiliteringa i heile Møre og Romsdal, stadfestar ordførarkandidaten for nye Volda Høgre.

- Eg opplevde at helseministeren tok i mot dei poenga eg la fram med stor forståing, og at han ville ta med seg innspela i den vidare behandlinga, seier Lødemel.

Av pressemeldinga elles gåt det fram at dei tre politikarane tok opp den kritiske situasjonen som Helse Møre og Romsdal no er oppe i, der dei var innom alle dei største kuttvedtaka. I tillegg til rehabiliteringstilboda på Mork og Aure, var det særleg retta fokus på fødeavdelinga i Kristiansund, går det fram av pressemeldinga.

Dag Olav Tennfjord poengterer at det er Helse Midt-Norge som fordelar pengar ut til dei lokale helseføretaka, og som har ansvaret for eit godt helsetilbod til heile befolkninga til Midt-Norge.

- Eg meiner dei i dag har ein finansieringsmodell som fører til skjevfordeling der Helse Møre og Romsdal kjem dårlegast ut i regionen. Dei har ikkje ville evaluert dette. Difor er jeg glad for at statsråden no varslar at den nasjonale gjennomgangen av sjukehusfinansiering kjem i desember. Dette var noko Møre og Romsdal Høgre fekk gjennomslag for i partiet, og vi kjem til å bruke den som eit grunnlag for å reise dette spørsmålet også innad i Helse Midt-Norge, seier Tennfjord i pressemeldinga.