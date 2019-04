Vil ha sydenstemning innandørs

New Articles

Eldrerådet har sendt brev til Hornindal kommune med oppmoding om å etablere eit såkalla "solrom" i Hornindal Omsorgssenter. I følge saksopplysningane er eit solrom altså eit rom med sandstrand der veggane er tapetsert med bilete frå strandmiljø innreia med solstolar og varmelamper i taket.

- Det er lys, varme- og lydinstellasjonar som gjer til at ein kan sjå, kjenne og høyre lyden frå stranda. Til dømes kan ein høyre fuglesang, måkeskrik og bølgeskvulp, heiter det i saksframlegget. Der går det fram at Hornindal eldreråd har hatt besøk av ein medarbeidar ved Sola Sykehjem som kan fortelje om gode erfaringar med eit slikt rom.

Det er antyda ein investeringskostnad på om lag 500.000 kroner og at ein må ha eit areal på omlag 30 kvadratmeter.

Eldrerådet meiner at dei i samråd med frivilligsentralen vil arbeide for å framskaffe kapital for å få etablert eit slikt rom.

Adminstrasjonen ser det som eit positivt velværetiltak som vil kome bebuarane til gode. Det blir lagt til grunn at kommunen er i ei samanslåingsprosess og at nye Volda kommune må vurdere bruken av dei ulike areala ved Omsorgssenteret. Vidare blir det poengtert at det ikkje er sett av investeringsmidlar til dette tiltaket i budsjett- og økonomiplan 2019 – 2022.

- Kostnaden i høve etablering må difor dekkast av eksterne midlar. Utgifter til drift må eventuelt takast høgde for i komende års budsjett- og økonomiplanar, skriv rådmannen som har følgande tilråding:

- Hornindal kommune er positiv til at frivilligsentralen i samarbeid med eldreråd og/eller andre lag og organisasjonar søker på eksterne midlar til etablering av «solrom». Hornindal kommune tek sikte på å finne ei god og tenleg lokalisering av eit framtidig «solrom» når ein skal vurdere den totale arealutnyttinga.

Saka skal handsamast tysdag av både Eldrerådet, Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og utvalet for Oppvekst og Helse