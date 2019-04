Bønder kjøper vatningsutstyr i frykt for ny tørkesommar

New Articles

– Eg har jobba i denne bransjen i 41 år, men eg har aldri selt så mykje som no, seier Morten Freberg i firmaet Brødrene Freberg i Vestfold til NRK.

I fjor selde firmaet 105 vatningstromlar. Dei første tre månadane har det selt 100, og dei som produserer tromlane, er i ferd med å bli utselde.

Norsk Landbruksrådgivning meiner bøndene sjølve må vurdera om dei har bruk for eit vatningsanlegg, for dei er både dyre å kjøpa og å drifta. For korn- og grasprodusentar er det til dømes ikkje sikkert det svarar seg å vatna, opplyser landbruksrådgivinga.