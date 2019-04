- Nær 50 prosent av cruiseskipa til Olden vil neste år gå på gass

New Articles

Innleiingsvis i leiarartikkelen fredag spør Fjordabladet sin redaktør om 45 meter seglingshøgde på Nordfjordbrua er så riv ruskande gale som nokon vil ha det til. «Reaksjonane er mange i indre Nordfjord over at Nordfjordbrua har invitert bransjen til anbodskonkurranse med 45 meter seglingshøgde», skriv redaktøren. Før ho fastslår at dei fleste cruiseskip vil kome gjennom. Vidare hevdar redaktøren at «det av miljøomsyn kan vere på sin plass å diskutere om det er rett å la dei største cruiseskipa gå lengst inn i fjorden, ettersom dette også er dei med dei største utsleppa.»

Driftsleiar Sølve Oldeide kan tilbakevise at dei største cruiseskipa forureinar mest.

– Neste år vil nærare 50 prosent av tonnasjen til Olden følgje skip som går på LNG, liquid natural gas. Etter kvart som nye skip vert bygde, er det gass og ikkje diesel, seier Oldeide.

Fjordingen skreiv sist veke også om Havila, som investerer fire milliardar på kystruteskip som skal gå på naturgass og straum.

Nordfjord Havn har også innført miljøintensiv og avvist sterkt forureinande cruiseskip.