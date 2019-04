Speedglider lokalisert i fjellsida under gondolbana

New Articles

Redningsmannskap er no framme ved Hoven, etter melding om speedgliderulukke. Politiet opplyser at speedglideren befinn seg i fjellsida under gondolbana. Naudetatar, luftambulanse og redningshelikopter er i aksjon, og alpin redingsgruppe er på veg til staden, er siste melding frå politiet.

Fjordingen sin reporter på staden opplyser at gondolbana er stoppa som følgje av redningsaksjonen.

Siste oppdatering: Politiet sin innsatsleiar, politibetjent Kurt Hammerø, opplyser kl 16.35 at det er snakk om ein person. Vedkomande ligg i fjellsida høgt oppe, og i veldig bratt terreng. Alpin redningsgruppe er i gang med å ta seg fram til vedkomande.

- Vi veit ikkje hendingsforløp, men er i gang med vitneavhøyr. Tilstanden er uviss, opplyser Hammerø til Fjordingen.

Eit redningshelikopter er på plass i Loen, men det står på bakken. Elles er ambulanse, politi og brannvesen på plass.