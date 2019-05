Har opna dørene

New Articles

Laurdag opna Toyota Nordfjord dørene i eit splitter nytt anlegg på Riise i Stryn. Omlag 200 personar var innom innom den offisielle opninga som bestod av både omvisning, talar og snorklipping av stryneordførar Sven Flo.

I tillegg vart Toyota Camry hybrid avduka i Stryn som den første i Norge.

Samtlege av dei besøkande Fjordingen snakka med var fulle i lovord om det nye og topp moderne anlegget på Riise. Det var og dei 11 tilsette som har fått ny arbeidsplass på Riise.

- Dette er eit praktfullt bygg som er skreddersydd til det vi driver med. Lyst, høgt under taket og god plass. Vi er veldig godt nøgd med den nye arbeidsplassen, seier kundemottakar og kunderådgjevar Hans Auflem.

Salssjef Rune Solvang fortel at Toyota Nordfjord og Førde AS på tre år har investert omlag 75 millionar kroner på to nye anlegg, i Førde og i Stryn.

- Dette gjer vi fordi vil ha ståltru på Toyota og produkta våre. Vi er marknadsleiar i Nordfjord med ein marknadsandel på over 20 prosent på personbil og den vil jobbe for å auke, seier Solvang.

