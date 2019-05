- Folk sit klar og ventar når påmeldinga opnar!

New Articles

Om ein knapp månad er det tid for Motorfestival i Stryn igjen.

Mellom dei som kan sjå fram til travle dagar er storbilfolket. Torunn Egge er ansvarleg for storbil under festivalen, og ho har med seg eit solid og erfarent team når rundt 200 storbilar skal takast hand om på festivalen. Det er mykje logistikk og nøye planlegging, når så mange skal inn på tliviste plassar er det snakk om centimeterpresisjon.

- Påmeldinga har gått utruleg fort unna, så no byrjar det å bli fullt. Det er tydeleg at mange sit klar og ventar slik at dei kan melde seg på i den augneblinken påmeldinga vert opna. Det er utruleg kjekt! seier Torunn Egge.