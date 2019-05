Strengare kontroll i verdsarvfjordane

New Articles

Det første skipet er tatt etter at dei nye miljøreglane i verdsarvfjordane tredde i kraft. Sjøfartsdirektoratet har allereie peika seg ut cruiseskipa dei vil prioritere å sjekke.

Det greske reiarlaget Global Cruise Lines Ltd har fått varsel om 700.000 i gebyr fordi det braut miljøregelverket i verdsarvfjordane på Vestlandet. Skipet MS Magellan segla inn i to verdsarvfjordar i påska med for mykje svovel i drivstoffet. Sjøfartsdirektoratet varslar at dei i år kjem til å følgje spesielt nøye med på cruiseskip i verdsarvfjordane. Det er regionkontora i Ålesund og Bergen som får ansvaret for å utføre kontrollane.Direktoratet har på førehand plukka seg ut nokre skip det vil kontrollere.

– Vi har gått gjennom anløpslistene, tidlegare saker og bekymringsmeldingar. Då sit vi igjen med ei liste over skip vi vil prioritere, fortel Bjørn Pedersen, avdelingsdirektør for regelverk og internasjonalt arbeid, til Nynorsk pressekontor.

Sjølv om reiarlaga seglar med nye og moderne skip, er det framleis mange eldre skip som besøkjer verdsarvfjordane. Inspektørane til Sjøfartsdirektoratet går om bord i skipa og sjekkar loggane for fart og fylling av drivstoff. Dei måler også drivstoffet med eigne handhaldne apparat. Desse gir ein umiddelbar indikasjon på om fartøyet følgjer krava eller ikkje.

Viss inspektørane får positive utslag, blir det teke prøver av drivstoffet som blir analysert på eit laboratorium. Direktoratet har også kjøpt sensorar som kan koplast til ei drone for å fange opp svovelhaldig eksos.

Hamnesjefen varsla

Etter at dei nye miljøreglane tredde i kraft, har direktoratet har fått fleire bekymringsmeldingar frå både hamner og private som sender bilde. Det var hamnesjef Jostein Lange Bergset i Aurland som melde frå om Magellan. Han meinte det kom for mykje røyk ut av skorsteinane på det greske cruiseskipet då det låg til kai i Flåm.

– Vi melder frå om alle uønskte hendingar, i dette tilfellet var det uønskt mykje røyk, seier Bergset til Nynorsk pressekontor.

MS Magellan var det første cruiseskipet i Flåm denne sesongen. Det er bygd i 1983/1985, er registrert i Bahamas og har plass til nær 1.900 passasjerar.

– Dette skipet var på toppen av lista vår, og vi hadde planlagt ein inspeksjon litt seinare. På grunn av bekymringsmeldinga, gjorde vi det tidlegare enn planlagt, seier Bjørn Pedersen i Sjøfartsdirektoratet.

Følgjer med

Det er planlagt 163 anløp til Flåm i år, det er ti fleire enn i fjor, og hamnesjefen seier dei kjem til å følgje ekstra nøye med på skipa som kjem på grunn dei nye miljøreglane.

– Det blir ikkje så mykje meir arbeid på oss, vi er no til stades uansett, men det blir no ein del meir på Sjøfartsdirektoratet, seier han.

Pedersen stadfestar at det blir ekstra arbeid, men seier miljøkrava i verdsarvfjordane er noko Sjøfartsdirektoratet skal prioritere i år. Dei nye miljøkrava tredde i kraft 1. mars og gjeld for skip som seglar i Vestnorsk fjordlandskap. Det vil seie Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden, Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden.

Den nye forskrifta krev at svovelinnhaldet i drivstoffet maksimalt skal vere på 0,10 vektprosent. Sjøfartsdirektoratet målte svovelinnhaldet i drivstoffet på Magellan og fekk utslag på 0,17 prosent.

(©NPK)