Hellbillies spelte for fullsett Per Bolstad plass

Hellbillies spelte for ein fullsett Per Bolstad plass under Motorfestival Stryn laurdag kveld. På ein relaitvt kjølig sommarkveld varma det hallingdalsbaserte rockebandet eit publikum som gladeleg song med på kjende refreng, og på "Den finaste eg veit" ljoma allsongen ut i sommarnatta over "halve Stryn".