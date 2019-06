Grodåsbakkane: Venstre ønskjer utvikling!

New Articles

Handsaming av søknaden frå Hornindal Eigedomsselskap AS om utbygging av Grodåsbakkane trinn 1, 2 og 3 har fått fyldig dekning i avisene.

Les: Kommunen betalar prosjekteringa.

Les også: - Kommunen hoppar bukk over lover og forskrifter.

I formannskap og kommunestyre var Eldar Engelund (Sp) kritisk til at saka har vorte teken opp utan at planutvalet har gjeve dispensasjon. Han stilte spørsmål ved om det er samansetjinga av selskapet som har hatt betydning for fortgangen i saka. Vidare kritiserar han administrasjonen for tynn saksutgreiing.

Eg har vore med på handsaminga i utval for utvikling, formannskap og kommunestyre og vil på det sterkaste tilbakevise at ordføraren som medeigar i eigedomsselskapet har hatt betydning for handsaming av saka. At administrasjonen la fram saka utan tilråding, tok eg som eit tydeleg signal på at det var politikarane som skulle ta stilling til om saka skulle handsamast.

Då Hornindal Eigedomsutvikling AS hadde inngått avtale med grunneigar om utbygging av Grodåsbakkane - trinn 1, 2 og 3 søkte Aaland Arkitektkontor på vegne av tiltakshavarane om dispensasjon frå plankravet og rammeløyve for utbygging. Slik møteplanen er oppsett ville det vere umogeleg å få vedtak i saka før langt ut på hausten om planutvalet skulle gjere sitt vedtak først.

Behovet for bustader er stort. Folk som ønskjer å flytte til kommunen, slit med å skaffe seg bustad. Det er skadeleg for utviklinga i bygda vår. Dette tiltaket er raskaste vegen til å bøte på dette. Eg ser på det nærast som ein gåvepakke. Utviklingsutvalet var difor ikkje i tvil om at vi måtte gå vidare. Saka var godt utgreidd. Det var ikkje mindre enn 20 vedlegg som viste gangen i saka.

Kostnadane med prosjektering av infrastrukturen, med utstikk fram til tomtegrensene på begge sider av vegen, kom fram i saksutgreiinga. Eg skjønar ikkje kva meir som skulle vore med i ei slik sak. I utgreiinga var det skisserte to alternativ til å gå vidare med saka. Dette vart grundig drøfta i utviklingsutvalet sidan infrastruktur for utbygging i sentrumsområdet ikkje er med i budsjett og økonomiplan. Av den grunn meinte underteikna at vi burde vurdere utbyggingsavtale mllom kommunen og utbyggjar.

No har ikkje Hornindal kommune praksis på slike avtaler, og under drøftingane såg eg at det ville vere å skape ekstra arbeid for teknisk etat. Både eg og resten av utvalet veit at etaten har ein ekstremt pressa arbeidssituasjon, og det ville vere uklokt å pålegge dei endå meir arbeid. Utviklingsutvalet visste godt at saka må handsamast av planutvalet, men vi har erfaring med slike saker frå før. Det vart gjeve dispensasjon då utbygginga på Ospesletta starta.

Når det gjeld Grodåsbakkane, så er utbygginga i tråd med arealplanen i kommuneplanen, vedeken i 2002. Då regule- ringsplanen for sentrum låg ute, kom det ikkje inn merknader som skapar vanskar for denne utbygginga. Utviklingsutvalet og seinare fleirtalet i formannskap og kommunestyre såg difor ikkje noko stort problem med å handsame saka, og eg kan ikkje vere med på den kritikken som er reist vedkomande sakshandsaminga. At vi får inn saker som ikkje er med i budsjett eller økonomiplan er ikkje noko nytt. Då vil det alltid verte ei vurdering av kor viktig saka er.

Denne saka er viktig for vidare utvikling, og eg vil berømme administrasjonen som greidde å få lagt fram saka til møtet i utviklingsutvalet. I denne omgang er det løyving til prosjektering vi har vedteke. Eg er viss på at planutvalet har fåt gjort sitt vedtak når vi skal ta stilling til finansiering av tiltaket. Utbygging av infrastrukturen i dette området gjer det mogeleg både for denne utbygginga og for evt. andre som vil bygge i området. Tiltaket er svært viktig for sentrumsutviklinga.

For Venstre er det viktig å utvikle eit sterkt sentrum i indre del av kommunen. Det er tungvindt både for tiltakshavar og kommune når reguleringsplanen ikkje er ferdighandsama. No er det på tide å ta tak i reguleringsplanen å få den godkjend!

Brynhild Lund Notøy

2. kand. Volda Venstre