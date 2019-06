New Articles

Brua som Stryvo leverte til Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen på Sognefjellet i fjor sommar er nominert til stålprisen. Det er firmaet Dronninga Landskap som har stått for designet på den 52 meter lange og berre to centimeter tjukke brua som er plassert ved Fantesteinsvatnet, 1.410 moh.

Brua er ei oppspent stålplatebru, og er den første i sitt slag i Norge. Den er ei av berre femti bruer i sitt slag på verdsbasis.

Bruprosjektet var eitt av fire pilotprosjekt i regi av Miljødirektoratet og Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Målet med pilotprosjekta var å senke terskelen for å oppleve nasjonalparkane på nærare hald, og at fleire skal kome seg ut i naturen. Innfallsporten ved Sognefjellshytta var det første pilotprosjektet, skriv Dronninga Landskap på si heimeside.

- Stas å bli nominert, dette heng høgt, seier dagleg leiar i Stryvo, Jostein Bøe, til Fjordingen. Sjølv skildrar han brua som eit "spenstig prosjekt".