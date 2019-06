Inviterer til drop-in bryllaup

New Articles

Tidleg i september inviterer Nedstryn sokneråd til drop-in-vigsel i kyrkja.

- Etter to år med bra oppslutning om dette, satsar vi frimodig på at like mange par vil feire bryllaup på denne måten, også i år. Og «denne måten» er litt opp til brudeparet, men vi ser at dette appellerer til dei som vil gjere det enkelt, bruke mindre pengar på arrangementet, og unngå månader med planlegging og førebuingar. Faktisk er det berre å møte opp i kyrkja innanfor den tida som er tillyst, - det er berre ein ting som er særs viktig, og det er at vigselspapira er i orden, opplyser sokneprest Henny Koppen.