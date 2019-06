Johannes til topps, Maja nummer tre

New Articles

Tre lokale friidrettsutøvarar deltek denne helga i Världsungdomsspelen i friidrett i Göteborg. Alle har markert seg godt i sine øvingar.

Johannes Konstali-Lødemel, Stryn T&IL, vann 800 meter for gutar 14 år på tida 2.05,69. Heatet til Johannes var sterkt, og dei ti første vart også dei ti beste på resultatlista. Halvard Grape Fladby frå Tyrving IL vart nummer to med tida 2.05,92. Tredjeplassen gjekk til Markus Nederschier frå FIF Hilleröd (Danmark) som fekk tida 2.06,53.

- Resultatet tilseier at løpet var perfekt gjennomført, men Johannes vart innestengt ved lista ut av siste sving, så han måtte stoppe opp litt for så å kome forbi tre løparar på utsida, fortel far Jarle Konstali-Lødemel til Fjordingen.

Resultatet er også imponerande då Johannes slo ein som har årsbeste på 2.03.

På 80 meter vart Johannes nummer to i sitt heat på tida 9,96 sekund, noko som gav B-finale. Der vart han nummer seks med tida 10,05 sekund. B-finalen vart for øvrig vunne av Jakob Slåtten frå Jølster IL på tida 9,78 sekund.

Også broren Marius (12) deltek i Göteborg. På 60 meter fekk han notert tida 9,34 sekund, noko som gav 6. plass i heatet. I høgda vart det 1,35 meter, noko som er tre centimeter over personleg rekord.

Maja Fuglestrand Baade, Olden IL, deltok i spydkonkurransen laurdag. 14-åringen held fram med å imponere, og resultatet 38,24 meter gav ein flott tredjeplass. 38,24 meter er også ny personleg rekord med 500 grams spyd. Ellevine Kathleen Skare frå Ski IL vann med eit kast på 43,88 meter. Nummer to vart Emelie Olsson Säffle FIK med 38,76 meter.

Søndag held friidrettsstemnet fram med nye øvingar. Världsungdomsspelen samlar om lag 10.000 utøvarar.