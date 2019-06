No kan du søke opp gjelda di

New Articles

Måndag 1. juli opnar gjeldsportalen norskgjeld.no. Der vil ein kunne søke på kva ein har i usikra forbrukslån.

Gjeldsportalen blir drifta av Norsk Gjeldsinformasjon, og samlar gjeldsdata frå rundt 200 finansverksemder. På portalen vil ein gratis kunne søke opp seg sjølv og kva ein skuldar.

– Norske forbrukarar har rundt 117 milliardar kroner i usikra forbrukslån. Det er eit veldig høgt tal. Mange har kontroll på kva dei har i kredittkortgjeld, men ikkje alle. Nokon har lånt for mykje, andre manglar oversikt over kva dei skuldar og til kva verksemder, seier Svein Ove Karstensen, administrerande direktør i Norsk Gjeldsinformasjon, i ei pressemelding.

Styremaktene i Norge har spurt etter eit register over gjeld grunna kraftig vekst i usikra forbrukslån. Portalen vil òg bli brukt av bankar til å søke opp låntakarar.

– Det vil bli lettare for bankane å seie nei til kundar som ynskjer å ta opp meir lån enn dei klarer å betale. Dermed unngår vi at folk endar opp i gjeldsfella, seier Karstensen. Det er berre usikra forbruksgjeld som blir ført opp i gjeldsportalen, men Karstensen håper at bustadlån, billån, studielån og skattegjeld òg skal bli ein del av portalen.

(©NPK)