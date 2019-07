Tre av tre for Stryn

New Articles

Tre av Stryn sine fire lag i Gothia Cup i Göteborg har vore i aksjon tysdag. Alle vann sine kampar.

Stryn gutar 16 var først ut og vann 2-1 i ein spennande kamp mot portugisiske Colegio Sao Joao de Brito. Johannes Garlid Tenden gav Stryn leiinga etter ni minutt, men laget frå Portugal utlikna fem minutt etter. To minutt før pause var John-Erlend Bø frampå og gav Stryn føringa på ny, og denne gong greidde ikkje motstandaren å svare. Dermed har 16-årslaget full pott på to kampar og er allereie klare for A-sluttspelet. Siste gruppespelskamp går i morgon mot Fässbergs IF frå Sverige.

Stryn gutar 14, som vann sin første kamp 2-1 måndag, møtte Marin FC frå USA tysdag. Også her vart det jamt, men Hubert Wdowiak si scoring for Stryn vart kampens einaste. Dermed er også Stryn gutar 14 vidare til A-sluttspelet. I morgon spelar laget mot Danderyds SK frå Sverige.

Stryn gutar 13 hadde kniven på strupen i sin kamp mot tyske Hamburg Eimsbütteler FC etter 1-2 tapet mot eit svensk lag måndag. Men mål av Filip Roksvåg Leirgulen og Oliver Bjørkedal Eide sikra strynesiger. Onsdag ventar spennande motstand i CIFU frå Mexico.

- Ein fantastisk 1. omgang der vi skaffar oss ei 2-0 leiing. Men vi vinn fullt fortent mot eit godt tysk lag, seier trenar Frank Hool, stolt over gutane sin innsats.

Stryn gutar 15, som vann heile 8-0 i sin første kamp i går, spelar seinare i dag mot Juventus Academy frå Saudi-Arabia.