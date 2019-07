To strynelag heng framleis med

New Articles

Torsdag var det "vinn eller forsvinn" for dei fire strynelaga som deltek på Gothia Cup denne veka.

Stryn gutar 13 vann sin 32-delsfinale i B-sluttspelet med 4-2 over Häcken frå Sverige. Det såg stygt ut for Stryn då svenskane gjekk til pause med tomålsleiing, men ein forrykande 2. omgang av Stryn sikra 4-2 siger og avansement til 16-delsfinalen seinare i ettermidddag. Felix Solheim, Jesper Jepsen, Jonas Rand Hopland og Simen Reed Hopland stod for Stryn sine mål. Marin FC frå USA er neste motstandar for Stryn.

Også 15-årslaget er vidare. Etter 0-0 ved full tid mot Euro Soccer Academy frå Singapore måtte kampen avgjerast frå straffemerket, og her synte Stryn seg som det laget som hadde nervane best under kontroll. Dermed blir det 16-delsfinale i A-sluttspelet mot IFK Lidingö i ettermiddag.

Stryn gutar 16 vann sine tre innleiande kampar, men mot brasilianske InterClubes, angiveleg med fleire landslagspelarar på laget, vart det bråstopp i 32-delsfinalen i A-sluttspelet. Sjølv om Stryn hang bra med til pause og berre låg under 0-1, gira brasilianarane opp og vann til slutt 5-0. Dermed er cupeventyret over for 16-åringane.

Også 14-årslaget rauk torsdag. Mexcales FC frå Mexico vart for sterke i 32-delsfinalen i A-sluttspelet, og til slutt 3-0.