Begge lag ute av turneringa

Først ut i ilden var J-14 laget som møtte Stord FB 2. Stord hadde i likeheit med Strynelaget gjort det svært bra i gruppespelet og endt på ein førsteplass med berre 1 baklengsmål og 16 skåringar.

Allereie etter 30 sekund fekk Stord straffe og skåra 1-0. Tidleg i andre omgangen blei det kampen berre meir vanskeleg for Stryn då Stord skåra andre målet for kampen. Stryn klarte å komme tilbake i kampen berre nokre minutt seinare, men det var for seint til å snu kampen.

Seinare på dagen var det J16-laget sin tur i åttandedelsfinalen mot det svenske laget Fortuna. Nokre minutt ut i den andre omgangen var det Fortuna som skåra kampen første og einaste mål og dermed var også det eldste Strynelaget ute av årets Dana Cup.