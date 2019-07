Leiter etter mann i 50-åra

New Articles

Ein mann i 50-åra er meldt sakna og politiet melder at det er grunn til å tru at han køyrde bilen som blei tatt av skredet i uvêret i går. Politiet seier dei er i kontakt med og følger opp dei nærmaste pårørande.

Det er framleis stor rasfare i området. Difor vert sikkerheita til søkemannskapet prioritert. Det er ikkje forsvarleg å sende ned dykkarar eller småbåtar tett på land så lenge rasfaren vedvarer, informere politiet.

Har starta opprydding

- Oppryddinga er alt i gang på Svidalsneset, men vi veit ikkje om brua har klart seg før massar er grave bort og elveløpet er rydda, seier prosjektleiar drift Lars Erik Karlsen i Statens vegvesen.

Oppryddinga på dei forskjellige stadane startar så snart områda blir erklært som trygge.

Geolog frå Statens vegevesen er no oppe i helikopter for å synfare rasløpa – først rundt Jølstravatnet og deretter på vegane rundt Hyen. Der er Tverrelva bru på fv. 691 til Ommedal gravd heilt vekk av flaumvatnet, og vegen har fått store skader lenger oppe i dalen. Det er og gått eit stort skred over fv. 615 ut langs Hyefjorden.

Trafikken på E39 blir omdirigert via Vadheim, Høyanger, ferja Dragsvik-Hella og rv 5 Sogndal-Skei.