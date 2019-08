New Articles

Loen/Vikane J13/14 kom seg vidare til A-sluttspelet i Norway Cup etter at dei vann alle kampane i puljen deira. Med første plassen i gruppespelet gjekk laget direkte vidare til åttandedelsfinalen der dei møtte laget frå Leikanger.

Kampen som blei spelt onsdagskveld endte 2-1 til laget frå Sogn etter ein tett og jamn kamp. Dermed er turneringa over for jentene for denne gongen.