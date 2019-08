Hopland skåra i første kampen etter lyskeskaden

New Articles

I den første seriekampen denne sesongen var det Tornado Måløy som blei slått borte med 4-5. Så mange mål blei det ialtså kkje i dag.

Stryn opnar sterkt og får tidleg i kampen fleire gode sjansar.

- Vi er gode heilt fram til avslutninga. Det er litt sånn stang ut, seier trenar Geir Inge Rake til Fjordingen etter kampen.

Klabb og babb

Mens Stryn får mange moglegheiter er også Tornado Måløy nære på nokre gongar i den første omgangen.

- Dei kjem på eit par litt større overgangar. Eg prata litt om det i pausa til gjengen, seier Rake.

Likevel er Tornado Måløy sterke på overgangane i andre omgangen som Stryn sliter med fleire gongar. Sjølv om Stryn får fleire gode sjansar er det ikkje før eit godt stykke ut i andre omgangen at første målet blir skåra.

- Det første målet er jo eit klabb og babb mål, men vi kunne heldigvis senke skuldrane litt.

Det var den unge Johannes Garlid Tenden som satte Stryn i leiinga etter ca. 70 minutt. Likevel fortsetter Stryn å spele stressa som gir Tornado Måløy moglegheiter.

- Vi er litt sånn kjappe med å slå på første bevegelsen. Vi må ha litt meir tolmodigheit, seier Rake.

Sikra sigeren på overtid

På overtid blir sigeren likevel sikra av Vegard Sæten Hopland som har vore ute av spel heile sesongen på grunn av ein lyskeskade. Jon Marius Berger vinn ballen på seksten metter og etter to ballberøringar spelar han rett igjennom til Hopland som helde hovudet kaldt åleine med keeper og sette ballen i målet.

- Det er jammen meg godt at han får nettkjenning igjen. Har har slete lenge no og eg trur det blir positivt framover no etter at han har fått målet i dag og spelt heile kampen, seier Rake.

Hopland viste sjølv om han skåra svakheitsteikn ut på bana. Ut i andre omgangen stod han fleire gongar stille, der det såg ut som han måtte få tilbake pusten.

- Ja, han var heilt ferdig og det er klart ein vurdere jo å bytte han ut, men ein veit kor farleg. Om han får det eine sjansen så sette han den som regel slik som han gjorde i dag.