Heimelaga boble stod klar i fjor - I dag vann dei «Ta sjansen»

Publikumsfavoritten «Ta sjansen» blei arrangert også i år under Kulturdagane i Hornindal. Kristine Sofie Orheim Hansen i Frivilligsentralen håpa på ein like stor suksess i år som i fjor. Då blei «Ta sjansen» arrangert for første gong i Hornindal og mykje publikum kom for å sjå på.