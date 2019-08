Mange rådmenn trur kommunen deira vil bli borte

New Articles

Det er NRK som har sett nærmare på kva rådmennene i små kommunar som ikkje blir slegne saman med andre kommunar, tenkjer om framtida til kommunen sin.

I rundspørjinga fekk rådmennene spørsmål om dei trur kommunen deira framleis vil eksistera om ti år. Berre fire av 67 rådmennene svarar at dei er heilt sikre på dette. 16 seier dei er ganske sikre, medan 33 er usikre. 11 svarar at dei er ganske sikre på at kommunen deira ikkje eksisterer om ti år, medan tre rådmenn er heilt sikre på dette.

Rådmennene fekk også spørsmål om kva dei meiner er best for kommunen deira vidare. Også her er det ulike meiningar. Eit knapt mindretal på 29 svarar at dei er for ei vidareføring av dagens kommune. 22 rådmenn meiner det er best med kommunesamanslåing, med seks rådmenn ikkje er for nokon av delane. 10 rådmenn har kryssa av for «Anna»

Undersøkinga blei sendt til alle norske kommunar med under 2000 innbyggjarar, og 88 av 95 rådmenn svarte på undersøkinga. Det gjev ifølgje NRK ein svarprosent på 93.