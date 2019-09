New Articles

Vest politidistrikt melde litt over kl. 18 om ein brann i eit bustadhus på Flo. Brannvesenet frå Stryn og Olden rykka ut saman med politi og ambulansepersonell.

- Ingen oppheldt seg i huset då det tok til å brenne, seier Karl Martin Østby ved Eid lensmannskontor.

- Brannvesenet har kontroll på brannen, seier Østby vidare. Han opplyser om at det førebels er uklart kvar brannen starta.

Grunna sterk røykutvikling vart to nabohus evakuert, men det var ikkje fare for at brannen skulle spreie seg.