Tsjekkisk mann dømd for drap på nordfjording

New Articles

Det opplyser tsjekkisk politi til NRK.

Det var i oktober i fjor at mannen i 60-åra blei funnen død i eit butikkområde i Praha.

Politiet mistenkte først ikkje at noko kriminelt hadde skjedd, men etter obduksjonen blei det sett i gang etterforsking der ein fann spor på mannen sine klede som vitna om vald.

Fem dagar etter dødsfallet blei to menn pågripne og sikta. Ifølgje NRK viste politiet si etterforsking at nordmannen møtte ei gruppe på fire personar på flyplassen. Politiet meiner dei reiste vidare til Zličín vest i Praha for å feste.

Her skal det ha oppstått ein valdeleg situasjon. Mannen vart liggande medvitslaus på bakken, med hovudskadar han seinare døydde av. Han skal også ha blitt rana for både pengar og personlege eigendelar.

Vest politidistrikt bistod politiet i Tsjekkia i saka. Politiet opplyste i fjor til Fjordingen at mannen var på ferietur saman med ein annan person, og at han sist vart høyrd og sett i Praha by 11. oktober klokka 22.00.



Mann frå Nordfjord funnen død i Praha

To menn sikta etter at nordfjordmann vart funnen død i Praha

Tsjekkisk politi opplyser til NRK at den yngste av dei to sikta, ein 18 år gammal mann, er dømd til fengsel i 15 år for drapet. Dommen er anka og skal opp for høgsterett i Praha 18. september.

Den andre er dømd til fengsel i 18 månader for tjuveri, melder NRK.

Saka vart først publisert i Sunnmørsposten